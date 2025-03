Sport.quotidiano.net - Bucchi, rimandato il ritorno a casa. Cavallino ai box ora attende il Grifo

Il rinvio della gara contro il Pescara ha, inevitabilmente, stravolto i piani dell’Arezzo. La comitativa amaranto era pronta a salire sul pullman direzione Abruzzo quando è arrivata l’ufficialità che non si sarebbe giocato., che solo un’ora prima della comunicazione aveva parlato in conferenza stampa, e lo staff tecnico hanno dovuto modificare in corsa i programmi che inizialmente prevedevano l’arrivo nella serata di ieri nel capoluogo abruzzese e la riunione tecnica pre-partita questa mattina dopo un breve risveglio muscolare. I giocatori, dopo la rifinitura, appreso del rinvio sono stati "liberati" dallo staff. Oggi e domani nessun allenamento in programma con la ripresa che dovrebbe essere fissata per lunedì quando comincerà la settimana che porterà al derby contro il Perugia del 6 aprile.