Lanazione.it - “Bu!“, la paura che diverte. Domani al San Girolamo

Ultimo appuntamento del mese di marzo quello di, domenica 30 con “A teatro in famiglia”, la rassegna di spettacoli che il Teatro del Giglio dedica ai suoi spettatori più piccoli e alle loro famiglie: “Bù! Unante storia di“, in scena al Sanalle ore 17, è pensato per i bambini a partire dai 4 anni dai professionisti della compagnia Momom, che porta avanti da anni una specifica ricerca di linguaggio teatrale adatto all’interesse e alla sensibilità dei bambini esibendosi sul territorio nazionale. I protagonisti di “Bù!“ sono un attore e. una porta. La porta è un confine: da una parte c’è il Bosco Verde, dall’altra il Bosco Nero. Nel Bosco Nero vivono il Ladro, il Lupo, la Strega e il padrone di tutti: il terribile Uomo Nero. Nel Bosco Verde ci sono una mamma rotonda come le torte, un papà forte, sette fratelli grandi come armadi e anche un bambino, il piccolo Bartolomeo.