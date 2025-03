Brunori Sas, terzo classificato a Sanremo 2025, arriva in Toscana

Leggi su Corrieretoscano.it

PISTOIA – Dopo il successo riscontrato col tour nei palasport ilal festival diSas, annuncia un tour estivo in 13 date tra cui una il 5 luglio in piazza del Duomo a Pistoia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daSas (@sas)Sas, il cui vero nome è Dario, è un cantautore e musicista italiano nato a Cosenza il 28 aprile 1977. Ha iniziato la sua carriera musicale negli anni 2000 e ha guadagnato una crescente popolarità grazie a canzoni dal forte impatto emotivo e lirico.Il suo primo album,Sas, è uscito nel 2009, ma è con il suo secondo lavoro, Poveri Cristi (2011), che ha raggiunto un successo maggiore, entrando nel panorama musicale italiano. Da allora, ha pubblicato numerosi album e singoli di successo, come A casa tutto bene (2017) e Cip! (2021) prima de L’albero delle noci, canzone presentata ache dà nome all’album.