Brescia ribalta i pronostici. Borrelli punisce lo Spezia

Dopo quasi due mesi di digiuno ilriassapora il sapore della vittoria e con un gol in avvio dibatte loe compie un passo in avanti fondamentale. La partita del “Picco”, proibitiva sulla carta, mette in evidenza unche sin dall’inizio ritrova personalità e orgoglio. Le Rondinelle lottano e soffrono compatte per raggiungere il risultato desiderato, una prerogativa che potrà venire molto utile alla squadra di Maran in questo caldo finale di stagione. Gli ospiti passano in vantaggio al primo affondo. Corre il 4’, quando, di testa, trasforma un lungo spiovente di Papetti nel tocco che beffa Chichizola (nella foto l’esultanza delle Rondinelle). La gara si mette in salita per gli spezzini, che reagiscono con determinazione e costringono i biancazzurri sulla difensiva.