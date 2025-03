Ilgiorno.it - Brescia, maltratta le due figlie: il consigliere del centrodestra Balwinder Singh finisce indagato

, 29 marzo 2025 – Ilcomunale di, èpermenti nei confronti delle. Per questo - come riporta il Corriere della Sera – il gip del tribunale diha disposto per lui e la moglie il divieto di avvicinamento alle ragazze (una quasi maggiorenne e l'altra maggiore di qualche anno) e il braccialetto elettronico., 49 anni, origine indiana, arrivato anei primi anni 2000, insieme alla moglie - stando alle indagini - negli ultimi vent'anni avrebbe fatto subire allementi fisici e verbali e le avrebbe più volte minacciate, per impedire loro di avere relazioni con i coetanei italiani, controllandole quindi in modo continuo e ossessivo.sarebbe arrivato addirittura ad apprezzare, davanti a loro, l’omicidio di Saman Abbas — uccisa dai genitori in provincia Reggio Emilia nel 2021 per aver tenuto comportamenti “all’occidentale" — definendolo “un’azione doverosa per preservare la loro reputazione sociale”.