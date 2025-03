Ilgiorno.it - Breast Unit nel capoluogo. No dall’Alta Valle

La prima ad averne avuto notizia è stata una signora che proprio ieri, venerdì, avrebbe dovuto essere operata a Sondalo per un cancro al seno. Con un anticipo di due giorni le è stato comunicato non solo che l’intervento era stato posticipato ma, soprattutto, che sarà eseguito non più al Morelli, ma a Sondrio perché è nelche dal 1° aprile confluiranno tutte le operazioni di chirurgia senologica. La decisione, affidata a una nota esclusivamente interna di Asst, è stata resa pubblica giovedì sera con un lungo post su Facebook dal presidente del Movimento popolare rinascita Morelli Ezio Trabucchi e le reazioni, soprattutto tra le donne dell’Alta, non si sono fatte attendere e sono tutte, comprensibilmente all’insegna della massima preoccupazione. Questo anche perché, va detto, a fronte di nessuna comunicazione ufficiale al riguardo, è addirittura normale quando si tratta di malattie oncologiche vedere addirittura più nero del nero, temere dilatazioni nei tempi di intervento che possano far progredire il male.