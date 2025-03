Brasile Dorival esonerato | fatale il 4-1 con l’Argentina si chiude un mandato da incubo

Leggi su Sportface.it

Junior non è più il commissario tecnico del. La federcalcio verdeoro ha comunicato ufficialmente l’esonero dell’allenatore, per il quale è statala pesante sconfitta per 4-1 contro gli storici rivali delnelle Qualificazioni ai Mondiali 2026. “L’allenatoreJúnior non dirige più la squadra brasiliana. La Federazione ringrazia il professionista e gli augura successo nel proseguire la sua carriera”, si legge nel comunicato. Gli stessi vertici federali affermano come sia ancora in corso la ricerca di un sostituto.Si spreca quindi il totonome, con Carlo Ancelotti che torna nuovamente a far parlare di sè come possibile ipotesi per una delle panchine più affascinanti nel mondo del calcio. L’attuale tecnico del Real Madrid è però sotto contratto con le Merengues fino al 2026, un dettaglio non di poco conto.