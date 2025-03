Sololaroma.it - Borussia Dortmund-Mainz, il pronostico di Bundesliga: padroni di casa per la riscossa

Leggi su Sololaroma.it

Weekend didedicato alla ventisettesima giornata quello che si sta vivendo in Germania e che si concluderà domani, domenica 30 marzo, con le ultime due sfide del programma. A far calare il sipario su questo turno sarà il match tra, che si disputerà al Signal Iduna Park, con fischio d’inizio alle ore 17.30 per una sfida che per idipotrebbe essere l’ultima chiamata per l’Europa.La formazione di Kovac sta infatti vivendo una stagione tutt’altro che semplice, con il dodicesima posto che testimonia le difficoltà attraversate. 35 i punti conquistati fino a questo momento del campionato, con ilche dovrà reagire anche alle ultime due sconfitte consecutive, che hanno cancellato il possibile entusiasmo delle due vittorie in fila conquistate in precedenzaPartita però decisamente importante anche per il, che è invece reduce da ben sei risultati utili consecutivi, con il pareggio nell’ultimo turno che ha bloccato una striscia di quattro partite vinte in fila.