Tvplay.it - Boom Nico Paz, l’Inter ha preso il suo sostituto: colpo per Inzaghi

Dopo le dichiarazioni del ds del Como sul futuro diPaz, di fatto, in casa Inter ci sono altre novità di calciomercato. Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, perè tempo di tornare in campo. I nerazzurri, infatti, giocheranno domani allo Stadio San Siro contro l’Udinese. La ‘Beneamata’ deve cercare di fare di tutto per battere i friulani per mettere pressione al Napoli, visto che la squadra di Conte al Maradona ospiterà il Milan.Paz,hail suoper(LaPresse) tvplay.itPer, almeno sulla carta, questo turno può rappresentare un’occasione davvero importante per allungare ancora di più in classifica. Nel frattempo, però, il team meneghino ha ricevuto una brutta notizia in sede di calciomercato.