Ilgiorno.it - Boom di negozi e più richieste di alloggi nella cintura

Leggi su Ilgiorno.it

Guarda “fuori Milano“ anche l’indagine di Fimaa Milano, Lodi, Monza e Brianza - l’Associazione degli agenti immobiliari e merceologici - che analizza il quarto trimestre del 2024 con il Centro Studi Confcommercio MiLoMB: "Aumenta la domanda d’acquisto per le abitazioni soprattutto nell’Area metropolitana milanese", il primo dato. A Milano città servono in media 6.549 euro al metro quadro per il nuovo, 4.102 euro al mq per le abitazioni più vecchie. Il centro storico si conferma più caro, sfiorando gli 11.983 euro al metro quadrato. Le quotazioni sono cresciute dell’1% rispetto al semestre precedente; in due anni sono lievitate del 7%. Scendono invece dell’8% le compravendite per gli uffici. Allargando lo sguardo all’area metropolitana, nelle quotazioni delle compravendite si registra una crescita del 2% per gli appartamenti nuovi, dell’1% per quelli recenti e del 3% per le vecchie abitazioni.