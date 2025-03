Quifinanza.it - Bonus Tari, 25% di sconti: le città con la tassa sulla spazzatura più cara

, ci siamo: diventa operativa l’agevolazione2025 del 25% rivolta alle famiglie a basso reddito.Ilrifiuti 2025 era stato introdotto nel 2019, era rimasto lettera morta per anni a causa della pandemia. La pubblicazione del Dpcm n. 24/2025 in Gazzetta Ufficiale del 13 marzo ha reso operativo ildal 28 marzo.A chi spetta ilIlRifiuti) è rivolto ai nuclei familiari con Isee fino a 9.530 euro. Il tetto sale a 20.000 euro con almeno quattro figli a carico. Il modus operandi di Arera viene stabilito dal citato Dpcm.Il pagamento del tributo locale è dovuto da chi occupa fisicamente gli immobili. In caso di immobile vuoto, il pagamento spetta a chi vanta un diritto di proprietà. Non tutti sanno che lanon è dovuta come corrispettivo dell’effettiva raccolta e smaltimento dei rifiuti: ciò che si paga è la sola possibilità di produrli abitando in un immobile soggetto al tributo.