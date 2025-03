Quotidiano.net - Bonus anziani 2025, 850 euro al mese: ecco chi può richiederlo e come fare domanda

Roma, 29 marzo– Anche per quest’anno è stato predisposto dal Governo un aiuto economico per le persone più anziane, in particolare per gli over 80, in modo da poterne garantire un aiuto in casi di non autosufficienza o di forte svantaggio economico. Vi sono ovviamente determinate condizioni da soddisper ottenere il, che è pari a 850mensili, definito Prestazione Universale Inps. Vediamole nel dettaglio. IlIl Decretodel 15 marzo 2024 ha introdotto la Prestazione Universale Inps, un contributo economico di 850al, da destinare aglinon in grado di badare a se stessi. Il numero massimo di beneficiari per il biennio sperimentale-2026 è di 25mila persone. Lo scopo è quello di aiutare nel concreto gliche hanno difficoltà a far fronte alle spese di cura e di assistenza.