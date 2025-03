Liberoquotidiano.it - Bomba-pensioni: aumenti fino a 1000 euro, chi li avrà

Il cedolino della pensione di aprile 2025 porta con sé importanti novità per i pensionati italiani, tra, trattenute fiscali, conguagli e nuove integrazioni regionali. La data di pagamento è fissata per martedì 1° aprile 2025, primo giorno bancabile del mese, valida sia per gli accrediti su conto corrente che per i ritiri in contanti agli uffici postali, dove le date possono variare in base all'iniziale del cognome per evitare assembramenti. Per chi utilizza libretti di risparmio postale, conti BancoPosta o carte Postepay Evolution, il prelievo è possibile dagli sportelli Postamat già dal 1° aprile. Tra le principali novità spiccano gliper alcune categorie. I pensionati con assegni minimi nella Provincia autonoma di Bolzano beneficeranno di un'integrazione che porterà la pensionea 1.