It.insideover.com - Bolsonaro alla sbarra: il Brasile fa i conti con i suoi fantasmi

Leggi su It.insideover.com

È finita l’era dell’ambiguità. L’ex presidente brasiliano Jair, simbolo e capofila dell’estrema destra latinoamericana, andrà a processo. Lo ha deciso la Corte Suprema delcon un voto unanime: cinque giudici su cinque hanno dato il via libera al procedimento penale che lo accusa di aver cospirato, insieme a ufficiali militari e membri del suo Governo, per rovesciare l’ordine democratico dopo la sconfitta elettorale del 2022.Si chiude così una lunga stagione di tensioni istituzionali, e se ne apre una forse ancora più delicata. Perché ora la giustizia brasiliana dovrà dimostrare che quello che molti, per mesi, hanno bollato come folklore politico, paranoia da social network o protesta esasperata, era in realtà il tassello finale di un piano eversivo.La trama e il disegnoIl giudice Alexandre de Moraes, figura centrale nel contrasto al bolsonarismo più radicale, ha mostrato in aula le immagini dell’8 gennaio 2023: l’assalto al Congresso,Corte Suprema, al palazzo presidenziale, in una Brasilia assediata e sventrata da migliaia di sostenitori dell’ex presidente, una settimana dopo l’insediamento ufficiale di Luiz Inácio Lula da Silva.