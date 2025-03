Sport.quotidiano.net - Bologna, esame in Laguna. Italiano, priorità e fair play: "A Venezia sarà battaglia. E mi dispiace per Thiago»

Forse la sosta ha annacquato un po’ i ricordi, ma prima che la serie A andasse in freezer unche ha incarnato la perfezione tredici giorni fa al Dall’Ara seppelliva di reti (5) la Lazio. Domanda: oggi aè chiedere troppo ricominciare da lì? Vincenzosa che la risposta è appesa a mille variabili, non ultima la resilienza di unche oggi ha un piede in B, ma che nelle ultime quattro giornate ha inchiodato allo 0-0 Lazio, Atalanta e Napoli. "una", prevede il tecnico rossoblù. Unada affrontare senza l’infortunato, nonché squalificato, Santiago Castro e con il cuore del tifo rossoblù a cui per motivi di ordine pubblico è stata negata la trasferta. "Non entro nel merito – glissa–. Dico solo che altre tifoserie al Penzo erano lì a spingere: vorrà dire che giocheremo anche per i nostri tifosi assenti, sperando che i presenti si facciano sentire".