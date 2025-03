Bollette della luce | finalmente un calo del 24% come risparmiare nel 2025

Notizie.com - Bollette della luce: finalmente un calo del 2,4%, come risparmiare nel 2025

Nel secondo trimestre del, la bolletta elettrica per i clienti vulnerabili serviti in maggior tutela diminuirà del 2,4%.undel 2,4%,nel(CANVA FOTO) – Notizie.comL’aggiornamento riguarda unicamente i circa 3,4 milioni di clienti vulnerabili. La riduzione del costo d’acquisto dell’energia elettrica, rispetto al precedente trimestre, è ascrivibile ad un prezzo atteso più basso dell’energia elettrica, a sua volta correlato alprevisto dei prezzi del gas naturale per la stagionalità dei consumi.I cali delle quotazioni all’ingrosso si riflettono sulledei clienti in maggior tutela. Per questi ultimi si registra undel 2,1% per la spesa materia energia. A ciò si aggiunge una riduzione dello 0,3%componente relativa agli oneri di sistema.