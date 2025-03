Ilrestodelcarlino.it - Bocciato a scuola. I genitori fanno causa. Ma la giustizia tarda

Sempre più famiglie si rivolgono ai giudici, per contestare la bocciatura dei figli. Nel Riminese sono stati – negli ultimi tre anni – una decina i ricorsi al Tar di famiglie di studenti bocciati. Ma la, in questi casi, arriva quasi sempre tardi. Troppo tardi. È accaduto anche per il ricorso presentato daidi un ragazzo che si era ritrovato in pagella tre insufficienze in altrettante materie nel giugno 2023, ed era stato poia settembre. La famiglia ha fatto ricorso urgente al Tar chiedendo di sospendere il provvedimento contro il figlio, ma i giudici l’hanno rigettata e hanno fissato l’udienza per discutere nel merito la vicenda soltanto un anno e mezzo dopo. Il processo non è mai iniziato, perché i– visti i tempi lunghi della– hanno rinunciato.