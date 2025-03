Liberoquotidiano.it - Blitz da Cracco: punizione durissima per gli attivisti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il questore di Milano, Bruno Megale, ha emesso sette avvisi di avvio del Foglio di via obbligatorio dalla città di Milano, due Fogli di via obbligatori e undici Dacur (divieto di accesso nei locali pubblici) nei confronti di 12 persone, che hanno posto delle azioni di protesta nel ristorazione “”. Il 19, 23 e 26 marzo, al ristorante “”, in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, appartenenti al movimento ambientalista “Ultima generazione” spiega la Questura - dopo aver effettuato una consumazione all'interno del locale, hanno esposto uno striscione recante la scritta “Ultima generazione - Il Giusto prezzo” per poi sedersi per terra e occupare la sala del ristorante, opponendo resistenza passiva. I due Fogli di via obbligatori, della durata di due anni, sono stati notificati a due italiane.