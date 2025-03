Movieplayer.it - Black Panther, Denzel Washington commosso dopo aver visto il film: "Mi sembrava di aver passato il testimone"

Leggi su Movieplayer.it

La star premio Oscar ha raccontato l'emozione provata nel guardare ildel Marvel Cinematic Universe con Chadwick Boseman. Nel nuovo documentario di Apple TV+ Number One on the Call Sheet,ha ricordato un momento in cui è stato sopraffatto dall'emozione nel buio di una sala cinematografica. L'attore premio Oscar ha confessato che non è accaduto durante la proiezione di un classico del cinema ma di unmolto più recente e parte del più grande franchise degli ultimi decenni:. L'emozione didavanti a"Ho pianto un po' quando ho" ha raccontato l'attore "Ero a Broadway, stavo recitando in The Iceman Cometh, e sono andato alla prima del .