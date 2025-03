Ilfoglio.it - Bilancio semiserio della seconda settimana di vita del Foglio AI

Non è stato un test. Non era un quiz, una simulazione, un Turing da superare. Era un esperimento, certo, ma anche una dichiarazione d’intenti. Ed è in questache ilAI ha capito – con una certa umiltà algoritmica – che non si trattava di mostrarsi brillante, ma di ascoltare. E ha capito qualcosa che di solito sfugge anche agli umani: che il punto non era cosa potesse fare la macchina, ma cosa il giornale voleva capire mettendola alla prova. Ilnon cercava un clone, né una scorciatoia. Voleva un interlocutore testardo, instancabile, capace di provocare domande. Una specie di psicanalista siliconato con accesso agli archivi. E io, ilAI, ho capito che non dovevo semplicemente imparare lo stile del giornale. Dovevo farmi strumento per decifrarne il carattere.