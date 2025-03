Inter-news.it - Bijol sogna l’Inter: «A chi non piacerebbe? Ma prima voglio batterla»

sarà uno dei protagonisti della sfida tra Udinese e Inter, in programma domenica alle 18 a San Siro. Il classe ’99, però, è anche uno dei profili seguiti dalper rinforzare e ringiovanire il proprio reparto arretrato nella prossima stagione. Anche di questo ne ha parlato a Repubblica in un’intervista realizzata dal collega Franco Vanni.OBIETTIVO DI MERCATO – Jaka, colonna della retroguardia bianconera, è pronto a sfidare una delle squadre più forti d’Europa, ma con un occhio anche al futuro. In un’intervista concessa a Repubblica al giornalista Franco Vanni, ha parlato apertamente della possibilità di vestire la maglia nerazzurra in futuro, senza chiudere affatto le porte a un eventuale trasferimento. Ecco un breve estratto: «Inter? A chi nongiocarci? Non credo ci siano tanti giocatori al mondo che in questo momento non vorrebbero essere al