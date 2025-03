Inter-news.it - Bijol lusingato: «A chi non piacerebbe giocare all’Inter?!» Poi sfida

nel mirino dell’Inter per la prossima sessione estiva di calciomercato. Qui il breve estratto ripreso dvista a Repubblica, concessa al collega Franco Vanni.LA– Manca poco a Inter-Udinese, partita valevole per la trentesima giornata di Serie A. Ricomincia, dunque, il campionato dopo la sosta dovuta alla pausa per le nazionali. Per la Beneamata comincia un grandissimo tour de force che la vedrà impegnata praticamente ogni tre giorni e in tutte le competizioni: campionato, Coppa Italia e anche Champions League. Il primo avversario dei nerazzurri sarà appunto l’Udinese di Kosta Runjaic. Quella tra Inter e Udinese sarà la terzastagionale, dopo l’andata in campionato finita 3-2 a favore dei nerazzurri al Bluenergy Stadium e l’ottavo di finale di Coppa Italia con successo interista per 2-0 a dicembre.