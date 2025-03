Juventusnews24.com - Bijol Juve, il difensore chiude ai bianconeri e apre alla rivale: «Io in quel club? A chi non piacerebbe…»

di RedazionentusNews24, illadi Serie A: le parole dello sloveno, giocatore dell’UdineseIntervistato dai microfoni de la Repubblica, Jakadell’Udinese, nonché obiettivo del calciomercato, ha parlato in questi termini di un suo possibile passaggio all’Inter:GIOCARE A SAN SIRO – «Quattro anni fa in casa ho battuto Handanovic, mito per noi sloveni. Ripetermi a San Siro sarebbe un sogno. Sarà tosta, contro una delle migliori squadre d’Europa. Ma siamo in un buon momento, possiamo far punti ovunque».Leggi suntusnews24.com