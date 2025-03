Internews24.com - Bijol Inter, il difensore apre sul futuro: «Io in nerazzurro? A chi non piacerebbe…»

di Redazione, ilsul: «Io in? A chi non piacerebbe.» Le parole dello sloveno, giocatore dell’Udinesevistato dai microfoni de la Repubblica, Jakadell’Udinese, obiettivo del calciomercato, ha parlato cosi:GIOCARE A SAN SIRO- «Quattro anni fa in casa ho battuto Handanovic, mito per noi sloveni. Ripetermi a San Siro sarebbe un sogno. Sarà tosta, contro una delle migliori squadre d’Europa. Ma siamo in un buon momento, possiamo far punti ovunque».THURAM- «Un giocatore del genere va contenuto con il gioco di squadra. E dell’non devi dimenticarti nessuno. Segnano tutti, difensori compresi».MIGLIORNELL’- «Dico Bastoni, uno dei migliori al mondo. Ha un sinistro incredibile, è bello vederlo giocare».