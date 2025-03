Internews24.com - Biglietti Champions, prezzi shock per i quarti di Barcellona e Real Madrid. Che differenza con l’Inter!

di Redazione, salgono alle stelle idei tagliandi per seguire idinetta con l’InterLe societàhanno reso noti idei tagliandi per seguire allo stadio le partite deidi finale delle due squadra spagnole. Come sottolinea Calcio & Finanza lacon ideidell’Inter è netta.– «Ilstabilirà un record storico con iper la gara di ritorno contro l’Arsenal. Secondo quanto riportato da Marca, icosteranno dai 125 euro per i posti nei settori dietro le porte nel quarto anello, fino ai 450 euro per la tribuna laterale. Questisuperano i 115 e 325 euro delle stesse zone nelle partite contro Manchester City e Atlético, così come i 445 euro per il biglietto più caro lo scorso anno contro City e Bayern.