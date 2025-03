Anteprima24.it - Biancolino: “Siamo concentrati verso l’obiettivo”

Tempo di lettura: 2 minuti“Affrontiamo ogni partita con la stessa determinazione, consapevoli dell’importanza che questa sfida ha per il nostro percorso. Mi aspetto una partita intensa e combattuta contro un avversario che, pur venendo da diversi pareggi, può metterci in difficoltà. Cipreparati per ogni situazione, anche considerando che il Benevento potrebbe presentarsi con un sistema di gioco dirispetto alle ultime uscite. Domani ci aspetta una partita difficile, dove serviranno corsa, determinazione e lucidità per portare a casa il risultato”. Parla così Raffaelealla vigilia del derby contro i sanniti. “Ho sempre creduto nel nostro percorso – continua il tecnico – Fa piacere essere primi in Italia per media punti, ma il nostro focus resta unicamente sul raggiungimento di un obiettivo più grande.