Laprimapagina.it - Bevilacqua: il centrodestra corre verso la sconfitta a Rende e Lamezia Terme

Leggi su Laprimapagina.it

Il futuro delsembra essere sempre più incerto, almeno stando alle parole di Francesco(Indipendenza), che in una recente nota ha espresso una visione preoccupante riguardo alla situazione politica in corso. Secondo l’ex senatore, con la non improbabilenelle prossime elezioni di, ilrischia di trovarsi a un bivio cruciale, segnando una nuova fase di difficoltà e disorientamento.“Con la non improbabiledi, mi sa che ilstia andando a sbattere. Nell’indifferenza dei suoi leader”, scrive, esprimendo il suo pessimismo sulla capacità deldi reagire alle sfide politiche attuali. Un’accusa forte, che mette in luce non solo le difficoltà elettorali in alcune realtà, ma anche un apparente disinteresse da parte dei vertici politici nel rispondere alle esigenze di rinnovamento e di risposta ai cittadini.