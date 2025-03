Lanazione.it - Benvenuti a Casa Fermi. Sognando l’indipendenza

Leggi su Lanazione.it

è la nostra". Leonardo, Matteo e Giacomo danno il benvenuto agli ospiti dall’ingresso del loro appartamento. E’ un sogno che si realizza per i tre ragazzi pisani con sindrome di Down che iniziano così una nuova avventura di autonomia e condivisione nell’abitazione di via. Un progetto di vita indipendente realizzato da Aipd Pisa con il supporto delle istituzioni, il sostegno dell’Istituto per il sostentamento del clero che ha messo a disposizione l’immobile e grazie all’impegno e alla professionalità di educatori e specialisti. Il salotto dellafamiglia è addobbato a festa, sulle pareti del corridoio alcune tabelle colorate ricordano agli inquilini gli impegni settimanali e i turni di pulizia per tenere in ordine gli spazi comuni e le stanze da letto. Matteo e Giacomo condividono una cameretta e la loro passione per la maglia nerazzurra tra poster e accessori del Pisa.