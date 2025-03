Nonsolo.tv - Belve: chi saranno gli ospiti della nuova stagione?

Leggi su Nonsolo.tv

Martedì 22 aprile torna, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, pronto a regalare nuove interviste pungenti e senza filtri. La conduttrice ha già avviato le registrazioni e i primi nomi deglipromettono scintille.Tra i protagonistiedizione ci sarà Milly D’Abbraccio, figura poliedrica che ha attraversato il mondo dello spettacolo con esperienze da showgirl, attrice di film per adulti e un tentativo, non troppo fortunato, in politica. Insieme a lei, due attori noti per talento e fascino: Raz Degan e Michele Morrone.Secondo le anticipazioni di Tv Blog, Michele Morrone sarà tra i primi a sottoporsi alle domande taglientiFagnani, seguito da Raz Degan, che torna sotto i riflettori didopo l’intervista a Paola Barale, sua ex storica compagna.