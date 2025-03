Juventusnews24.com - Behrami promuove la nuova Juve: «Tudor ha dato uno spirito diverso. Vi racconto i suoi allenamenti»

Behrami così a DAZN dopo Juve-Genoa, il match dell'esordio in panchina di Igor Tudor valido per la 30ª giornata di Serie A. Le parole dell'ex centrocampista, allenato dal tecnico croato all'Udinese.

BEHRAMI – «La prima cosa è stata l'energia, in pochi giorni Tudor ha dato una mentalità diversa. Abbiamo visto anche delle idee tattiche, come la ri-aggressione e la pressione alta uomo su uomo. Ci sono tanti margini, ma stasera la Juve si prende una vittoria importante. Lui in allenamento aveva questi concetti, di non fermarsi mai e di non avere tempi morti. Il Genoa si è fatto trovare impreparato e la Juve l'ha punito».