Juventusnews24.com - Behrami esalta Tudor: «Ha risvegliato l’amore e la passione per questa squadra. Da chi mi aspetto leadership nella sua Juve? Faccio tre nomi»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: «Hae la». Il commento a DAZN prima dintus-GenoaValoncosì a DAZN prima diGenoa, il match dell’esordio in panchina di Igorvalido per la 30ª giornata di Serie A. Le sue parole.– «L’ho visto emozionato, era una cosa che voleva davvero tornare qui ed essere l’allenatore di. Il messaggio che lui ti riesce a dare è che è davvero una cosa bella quella che lui sta vivendo. E quando c’è una cosa bella non c’è paura. Negli anni si è evoluto anche lui, ma insettimana non avendo tanto tempo avrà toccato tasti diversi, più emotivi.hae laper. Mida Veiga dietro, Locatelli e davanti da Yildiz, che prenda un po’ in mano latecnica della».