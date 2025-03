Oasport.it - Beach volley, doppio 13° posto per gli azzurri a Quintana Roo

Si fermano al primo turno della fase ad eliminazione diretta le due coppie italiane ancora in corsa nell’Elite diRoo, in Messico. Qualche rimpianto, soprattutto in campo maschile c’è, ma Cottafava/Dal Corso escono dal torneo messicano con una vittoria di sostanza contro Evandro/Arthur, non due giocatori qualsiasi, e con un po’ di esperienza in più che si acquisisce anche perdendo contro i più forti o contro coppie di un livello non particolarmente superiore. In campo femminile: aspetto positivo, il fatto che entrambe le coppie azzurre siano entrate in main draw, aspetto negativo, il secondo derby in due settimane e i troppi blackout su cui Caterina De Marinis dovrà lavorare.È accaduto così nella sfida contro gli olandesi Immers/Penninga, nuova coppia, forte fisicamente ma non al momento da inserire per ora fra i top team, contro cui Cottafava/Dal Corso hanno perso nel primo turno ad eliminazione diretta (round of 18).