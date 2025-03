Inter-news.it - Bayern Monaco, vittoria sul St. Pauli firmata Kane-Sané. Rischio nel finale!

Iltrova unain campionato, battendo 3-2 il St.. Nelapprensione per un calciatore di Kompany: tanti guai fisici con l’Inter alle porte. PRIMO TEMPO – Prima dello scontro in Champions League, in programma l’8 aprile, Inter escendono in campo nei rispettivi campionati. La squadra di Vincent Kompany inizia un giorno prima, con la sfida casalinga contro il St.di oggi pomeriggio. All’Allianz Arena sono i padroni di casa ad andare in vantaggio, con Harryche al 17? sfrutta l’assist di Olise e trova il gol. Precisamente dopo dieci minuti gli ospiti riportano tutto sul risultato di parità grazie alla rete di Elias Saad. Al 29? risponde immediatamente ancora, ma l’arbitro annulla il secondo gol per fuorigioco.- St.3-2SECONDO TEMPO – All’intervallo sul risultato di 1-1, ilsi riporta avanti una volta usciti dagli spogliatoi.