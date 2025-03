Internews24.com - Bayern Monaco St Pauli 3-2, i bavaresi mandano un forte messaggio all’Inter nonostante le tante assenze: ecco com’è andata

Leggi su Internews24.com

di RedazioneSt3-2, iunlela sfida in BundesligaIlvince contro il St.per 3 a 2 nel 27° turno di Bundesliga e manda un, sua prossima rivale per i Quarti di Finale di Champions League. La squadra di Vincent Kompany ottiene i 3 puntila piena emergenza infortuni dopo gli stop su tutti Neuer, Upamecano e Davies, su tutti. Vittoria sotto il segno di Leroy Sané e di Harry Kane.Ad aprire le marcature all’Allianz Arena è proprio Kane al 17?. Saad pareggia i conti per il St.al 27?. Nella ripresa la reazione dei, con Sané che realizza la sua doppietta personale tra il 53? e il 71?. Rtzka realizza la rete del 3 a 3 al 90+3? ma ormai è troppo tardi.