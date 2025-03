Internews24.com - Bayern Monaco Inter, ennesimo infortunio per i bavaresi! Piove sul bagnato: c’è l’annuncio del ds Freund

di Redazioneper isul: c’èdel ds. Ecco chi si è fatto male contro il St PauliPeriodo decisamente sfortunato per ilche, dopo Neuer, Upamecano e il gravedi Alphonso Davies, continua a perdere i pezzi in vista della doppia sfida per i Quarti di Finale di Champions League contro l’di Simone Inzaghi. Oggi la squadra di Vincent Kompany ha vinto sul St Pauli in Bundeslig per 3 a 2 grazie alla doppietta di Sané e alla rete di Kane. Masuldal punto di vista degli infortuni. Oggi si è fatto male anche anche Hiroki Ito: il giapponese era entrato in campo solo al 58° minuto al posto di un deludente Raphael Guerreiro e ha lasciato la propria squadra in 10 uomini nei minuti finali di partita, per via di un problema al piede destro.