Bayern Inter, è strage anche tra i dirigenti. Problemi per Eberl e Hoeness

di Redazione, ètra i. Si arrendono due personalità del club bavarese. IcolpisconoL’8 Aprile andrà in scena all’Allianz ArenaMonaco–, il big match valido per l’andata dei quarti di Champions League. I bavaresi arrivano non al meglio alla sfida per una dato puramente oggettivo, la squadra di Kompany è infatti falcidiata dagli infortuni, out Upamecano, Davies, Pavlovic e alla lista si è aggiuntoIto.La sfortuna dei tedeschi non finisce qui, infatti ai giocatori si aggiungonodue. Nella partita di oggi contro il ST. Pauli finita 3-2 per il, i posti riservati alle due personalità erano vacanti. Come riportato dalla BILD, il direttore sportivoè stato colpito da una forte bronchite a cui ha fatto seguitouna forte febbre, mentre il presidente onorariosarebbe stato colpito dafisici.