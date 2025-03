Battute sessiste sulle Farfalle | il Coni apre un’inchiesta sui vertici intercettati

Leggi su Open.online

La procura generale dello sport del, guidata dal prefetto Ugo Taucer, apriràintercettazioni telefoniche che vedono coinvolti l’attuale presidente della Federginnastica, Andrea Facci, e l’ex numero uno federale, Gherardo Tecchi. Il fascicolo sarà aperto lunedì prossimo, riferisce Ansa. Non a caso, il presidente del Comitato olimpico italiano, Giovanni Malagò, aveva parlato in giornata di una «dinamica avviata dal procuratore Taucer». Gli insulti sessisti, che coinvolgerebbero idella Federginnastica, secondo quanto riportato da “Il Corriere della Sera”, figurano nelle oltre 300 pagine di intercettazioni della Procura di Monza che a fine 2022 ha indagato sui presunti maltrattamenti subiti dalle atlete della struttura di Desio, Anna Basta e Nina Corradini. Il licenziamento in tronco della storica direttrice tecnica Emanuela Maccarani, rinviata a giudizio per i presunti maltrattamenti denunciati da Basta e Corradini, sembravano aver resettato il clima dentro la federazione.