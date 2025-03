.com - Basket Serie B Interregionale / Senigallia si ferma nell’anticipo

Dopo sei vittorie di fila, Goldengas battuta sabato pomeriggio in trasferta dal San Paolo Ostiense 82-81, 29 marzo 2025 –ko di un soffio (82-81) dopo 6 successi di fila.Goldengas troppo rilassata in fase difensiva nel primo periodo (all’andata aveva concesso appena 52 punti in tutto il match) e locali meritatamente avanti 30-21 al suono della prima sirena.rientra nel secondo e col canestro di William Clementi opera il sorpasso al 17’ (38-39).A metà gara si arriva sul 44-44 con la Goldengas che distribuisce bene i punti e il San Paolo Ostiense che invece si appoggia a un Miscione stratosferico, già autore di 20 punti nei primi 20’.Miscione nons egna più dopo la pausa ma è la tripla di Mugnaioli a scavare di nuovo un solco importante al 26’ con i locali che sfiorano di nuovo la doppia cifra di vantaggio e una Goldengas nuovamente in difficoltà: 59-50.