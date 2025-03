Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B» femminile interregionale. Le Mura oggi a Senigallia. C’è da riscattare l’andata

Trasferta molto lunga per il Green LeSpring che,, alle 18.30, sarà di scena al "Palapanzini", dove affronterà il Mooneygo 2000. Al, al "Palatagliate" le marchigiane inaspettatamente riuscirono ad imporsi 49-54. Le biancorosse andranno in cerca del riscatto, anche se le avversarie, attualmente undicesime, hanno bisogno di muovere la classifica per evitare i play-out. Rispetto alla gara di andata il Mooneygo ha perso la guardia canadese classe 2000 Vigna che aveva una media di 12 punti a gara; al suo posto, a fine gennaio, è arrivata la bulgara Anna Stoyanova. Adla top scorer è l’altra bulgara Stambolyan, play - guardia di 162 centimetri, classe 2005, che mette a referto una media di 10 punti; alrisultò immarcabile la guardia Garcia, autrice di 17 punti, con tre centri da oltre l’arco.