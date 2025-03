Basket Serie A | Trapani cade a Sassari occasione per Bologna e Milano

Leggi su Sportface.it

Si ferma la capolista. Dopo quattro vittorie consecutive,92-80 nel match di apertura della 24^ giornata diA 2024/2025. Partita in crescendo dei sardi, che ribaltano il vantaggio iniziale dei siciliani e conducono la sfida dal secondo quarto fino alla sirena. Prova quasi perfetta di Brian Fobbs, che mette a referto 22 punti e 2 assist con un solo errore dal campo (6/7). 20 punti per Eimantas Bendzius e 10 con 5 assist per Justin Bibbins. Contributo dalla panchina decisivo da parte di Aleassandro Cappelletti (15 punti+3 rimbalzi+5 assist) e Giovanni Veronesi (13 punti). In doppia cifra anche Rashawn Thomas (10 punti+9 rimbalzi). Soli tre giocatori oltre i dieci punti per. Justin Robinson ultimo a mollare con 17 punti, 3 rimbalzi e 8 assist. 10 a testa per JD Notae e Langston Galloway.