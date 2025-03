Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: le gare della 24esima giornata e dove vederle

Bologna, 29 marzo 2025 – Sarà una ventiquattresimadel campionato diA dimodello “spezzatino”: il turno si dipanerà infatti si dipanerà su ben tre giorni. Si parte con la sfida in programma questa sera alle ore 20 al PalaSerradimigni (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e su Eurosport 2): la Dinamo Banco di Sardegna Sassari padrona di casa – che ha rialzato la testa dopo i successi ottenuti contro Treviso e Cremona – se la dovrà vedere con i Trapani Shark, che viene da quattro successi di fila e proprio una settimana fa, dopo aver superato Brescia, ha ottenuto uno storico primo posto in solitaria. Ledi domenica 30 e lunedì 31 marzo Domani, domenica 30 marzo, si torna in campo alle 16.30 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e su Eurosport 1) con una sfida dal grandissimo peso specifico nella lotta salvezza: la Openjobmetis Varese ospiterà tra le mura amiche dell’Itelyum Arena di Masnago la Givova Scafati.