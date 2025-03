Sport.quotidiano.net - Basket - "B" maschile. Bcl riparte oggi a Tortona

Con i play-off già in tasca e il primo posto sempre a portata di mano, Bcl, stasera, alle 18, al palasport "Uccio Camagna" di(arbitri Orlandi di Pavia ed Emmanuele di Genova) cerca altri due punti contro Gulliver Derthona, ultima nella classifica della fase "Play In Gold" con soli 8 punti, a -6 dall’ottavo posto, l’ultimo che qualifica ai play-off per la "B" nazionale e che, in questa competizione a "orologio", ha vinto soltanto un match. All’andata finì 87-44 per i biancorossi, ma i piemontesi lasciarono a riposo alcuni dei giovani migliori che avevano giocato quattro partite in quattro giorni per le finali nazionali di categoria. Sono le cosiddette gare-trappola, dove c’è tutto da perdere. Tempestini ancora out, così come Trentin. In casa la franchigia della Val Scrivia ha il 50% di vittorie su 14 partite e già questa cosa dice che Olivieri si può aspettare di tutto; più favorevole, però, la situazione in casa del Bcl: 9 le partite vinte e 5 le perse in trasferta; favorevoli anche i numeri che riguardano i punti fatti: in media 66.