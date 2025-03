Sport.quotidiano.net - Basket B Interregionale. Use Computer Gross. Dopo undici giorni si torna sul parquet

A distanza didalla sconfitta casalinga contro Oleggio, l’Useè pronta are in campo.il rinvio del match contro Pavia di sabato scorso per la chiusura del Pala Sammontana a causa dell’allerta meteo (il recupero è stato fissato per mercoledì prossimo alle 21), i biancorossi torneranno nuovamente in campo domani al Pala Sammontana contro Borgomanero (palla a due alle 18). Un incontro importante in chiave play-off promozione per la squadra di coach Valentino visto che i piemontesi sono quarti con 20 punti, sei in più di Rosselli e compagni, e sono reduci da tre vittorie consecutive. Per quello che riguarda invece l’Abc Castelfiorentino, impegnata nei play-in Out, stasera alle 21 i gialloblu valdelsani sono attesi dal Don Bosco Crocetta Torino, in corsa per i primi tre posti che garantiscono la salvezza diretta.