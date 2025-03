Internews24.com - Barzaghi avverte: «Mercoledì il Milan, Inzaghi deve stare attento a questo aspetto»

di Redazione: «il». Le parole del giornalista L’Inter è attesa da un calendario molto fitto tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Domenica arriva l’Udinese a San Siro ela semifinale di Coppa Italia attende i nerazzurri per l’ennesimo derby contro il. Contro i friulaniopterà molto probabilmente per Arnautovic al posto di Correa e Frattesi per Barella ma in vista proprio della partita contro i rossoneri potrebbe ulteriormente rivedere le sue scelte e Matteodi Sky Sport ha commentato proprio le possibili scelte dell’allenatore.PAROLE – «Queste valutazioni fanno parte del percorso che l’Inter sta per intraprendere:c’è la semifinale di Coppa Italia contro ile l’obiettivo è gestire energie.