Inter-news.it - Barella cuore Inter. Legame che supera ogni discorso economico!

Leggi su Inter-news.it

Nicolòrappresenta un punto fermo dell’di Simone Inzaghi. Il sardo non contempla minimamente la possibilità di separarsi dai nerazzurri, né nell’immediato né nelle prossime stagioni.LA SITUAZIONE – Nicolòsta entrando nella storia dell’, squadra da lui tifata sin da bambino, grazie alle prestazioni e ai risultati ottenuti in nerazzurro. Il calciatore sardo, giunto al club meneghino nel 2019 in base alla sua volontà di preferire la squadra allora allenata da Antonio Conte rispetto adaltra pretendente, è gradualmente diventato un pilastro della compagine nerazzurra, acquisendo lo status di uno dei migliori centrocampisti a livellonazionale. Contribuendo così, grazie alla propria crescita, al miglioramento complessivo dell’stessa.certifica il suo amore per l’: scelta definitivaLA DECISIONE – A testimonianza della volontà didi continuare a sposare il progetto nerazzurro vi è il suo orientamento in vista del futuro.