Barcellona, Flick è il secondo allenatore con la percentuale più alta di vittorie nella storia dei blaugrana

, 29 marzo 2025 – Hansiproseguesua stagione finora eccezionale sulla panchina del. Con la vittoria contro l'Osasunagara di giovedì, il club catalano è tornato in vetta alla Liga, lasciando il Real Madrid in seconda posizione. Dopo il momento negativo dei mesi scorsi, ilè tornato a correre su tutti i fronti. Gran merito del cammino fin qui estremamente positivo della squadra è sicuramente di Hansi, che ha lasciato subito la sua improntasquadra. Il tedesco ha sostituito Xavi, chepassata stagione non ha alzato nessun trofeo, classificandosi alposto in campionato e abbandonando il cammino in Coppa del Re e in Champions ai quarti di finale. In Supercoppa di Spagna, invece, isono stati sconfitti dal Real Madrid in finale.