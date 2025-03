Quotidiano.net - Bandabardò balla un “Fandango“ ricordando Erriquez

Leggi su Quotidiano.net

La nostalgia? Arriva a passo di. Nuovo album e nuovo tour per la, pronta a tornare in Europa con una ritrovata voglia di esserci. Sulle piattaforme da ieri,prova a colorare il vuoto lasciato da Enrico Greppi, l’dei palcoscenici arresosi alla malattia un giorno d’inverno del 2021, per affidare a queste dieci nuove canzoni incognite e aspettative di un anno zero ancora tutto da scrivere. "Da quando Enrico ci ha lasciati navighiamo un po’ a vista" ammette l’amico di sempre Finaz, Alessandro Finazzo, spinto dagli eventi a caricarsi sulle spalle il peso dell’impresa di continuare il cammino. "Prima di arrivare a un disco solo nostro, abbiamo fatto un album (Ultimo tango - ndr) e due tour con Cisco". Vi sentite ancora “il più scatenato, roboante e colorato gruppo folk italiano in attività" descritto danella sua lettera di commiato? "Da quel fatidico 14 febbraio 2021 in cui siamo rimasti soli, lavoriamo a progetto.