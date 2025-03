Ilgiorno.it - Band emergenti e agricoltori. Uniti con “Giovani in Circolo“

Un concorso per, corsi di teatro e artigianato, un festival sulle neurodivergenze, concerti, tornei sportivi e un mercato agricolo. Sono alcune delle attività rivolte alla fascia di età tra i 15 e 35 anni che una rete di circoli cooperativi e associazionili sta portando avanti a Varese con il progetto intitolato “in“. Si tratta delCoopuf di Biumo, la Cooperativa di Giubiano, l’associazionele Covo e l’Aps Parteno. Una rete sociale che si è aggiudicata un finanziamento di quasi 40mila euro dalla Regione e ha ottenuto anche il patrocinio del Comune di Varese. Proprio a Palazzo Estense sono state illustrate le attività previste, alla presenza dell’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio. L’obiettivo del progetto è riattivare la partecipazionele, soprattutto in spazi come i circoli varesini, luoghi di aggregazione e inclusione.