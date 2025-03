Ilgiorno.it - Balwinder Singh, chi è e perché è indagato il consigliere comunale di Brescia. “Auspichiamo dimissioni immediate”

, 29 marzo 2025 - Bufera suldi, 49enne di origine indiana, eletto in Loggia nella lista "Fabio Rolfi sindaco". L'uomo e la moglie sono stati sottoposti a braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento alle figlie - una di 17 anni, l'altra di 23 - per un'indagine della procura che li incolpa di maltrattamenti nei loro confronti. Un terzo figlio nell'ambito della medesima inchiesta è stato arrestato per violenza sessuale ai danni di una delle sorelle. Stando alle indagini la coppia avrebbe preteso con insulti, botte e ritorsioni che le ragazze non vivessero all'occidentale, impedendo loro di frequentare coetanei italiani, obbligandole dal 2005 in poi a uno stato di umiliazione e vessazione costante e sottoponendole a controlli ossessivi.