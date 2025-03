Ilnapolista.it - Bagnaia così lento è un caso anche per L’Equipe. Il veterano in Ducati sembra Marquez

Leggi su Ilnapolista.it

, parlando di, definisce l’italiano l’ombra di Marc. Lo spagnolo è il nuovo arrivato in casaeppureunsu quella moto. “Francesco, all’ombra di Marc“, titola il quotidiano. “Da quando a novembre ha indossato la tuta ufficiale del pilota, Marcnon si è ancora lasciato battere da Francesco, il sei volte campione del mondo detta legge all’italiano. Basti dire che alla vigilia di un Gran Premio delle Americhe,si prepara ancora una volta a tenere la testa bassa“.l’italiano ammette le sue difficoltà. «Ho difficoltà a controllare la moto quando entro in curva», spiega. “Il predominio di Marc all’inizio della stagione non sorprende nessuno. Quando combatti contro, devi essere umile e accettare che hai di fronte un pilota che ha qualcosa in più degli altri.